"الأبحاث العملية لم تحسم فاعلية اللقاح".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:12 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعدة تصريحات مهمة بشأن لقاح فيروس كورونا، ومنها تمويل اللقاح وتوزيعه.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان:

لقاح كورونا لفئات معينة:

أوضحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان حقيقة ما يتردد بشأن أنه سيكون هناك لقاح معين لكل فئة من فئات الشعب المصري وفقا للمستوى، قائلة: "لم أسمع عن هذا الكلام، ولكن بالتأكيد غير صحيح".

توجيه رئاسي:

أكدت وزيرة الصحة والسكان أن المخصصات المالية للحصول على لقاح كورونا جاهزة، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الدعم المالي للحصول على اللقاح، معلقة: "معندناش أي تحدي في المخصصات المالية".

مزيد من شحنات لقاح كورونا خلال عام 2021:

لفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الي أن توريدات لقاحات كورونا إلى مصر ستكون ممتدة على مدار 2021، حيث كلما وصلت لمصر شحنات سيتم تطعيم المواطنين، منوهة بأن مصر لديها خطة متوسطة الأجل مع شركة سينوفارم لتصنيع اللقاح في مصر.

صندوق تحيا مصر الذراع التمويلي:

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بأن يكون صندوق تحيا مصر هو الذراع التمويلي للحصول على لقاحات كورونا.

وأضافت أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر ومجموعة من رجال الأعمال.

دعم رجال الأعمال:


وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى أن تجربة الجائحة أثبتت عظمة الدولة والمصريين، وبتبرعات رجال الأعمال، حيث سوف يساهم طلعت مصطفى كأحد رجال الاعمال، بتطعيم 2 مليون مواطن من غير القدارين

كما أنهم تلقوا طلبات عديدة من جهات مختلفة للمشاركة في توفير تطعيمات للمصريين، ومنهم مجموعة ساويرس، وياسين منصور، والعربي

توفير لقاحات كورونا الفترة المقبله

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة، توفير كل احتياجات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومن ذلك اللقاحات المضادة للفيروس والتي ستتوفر خلال الفترة المقبلة.

توفير لقاح بالمجان:

أضافت وزيرة الصحة أنه من الواقعية توفير اللقاح بالمال للقادرين على شرائه، ولكن مع ذلك سيكون الأهم هو إتاحة اللقاح مجانًا وبنفس الفرصة لغير القادرين.


الأبحاث العملية لم تحسم فاعلية اللقاح

فيما أوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن الأبحاث العملية لم تحسم حتى الآن المدة الزمنية لفاعلية اللقاح، ومن غير المعلوم إذا ما كان التلقيح سيكون كل 6 أشهر أم كل عام أم مرة واحدة في العمر 

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