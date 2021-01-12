قازاخستان تخفض إنتاجها من النفط 11%

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
رويترز

قال مصدران بقطاع النفط  يوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات الإنتاج اليومية، إن إنتاج النفط في قازاخستان انخفض 11 بالمئة في الحادي عشر من يناير  إلى 1.57 مليون برميل من 1.78 مليون برميل في اليوم السابق بعد أن تسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع التيار الكهربائي.

 

وانخفض إنتاج النفط في حقل تنجيز النفطي الرئيسي في قازاخستان 26 %يوم الاثنين مقارنة بمستوى يوم الأحد عند 437792 برميلا، في حين انخفض الإنتاج في كاشاجان، ثاني أكبر حقل نفطي، سبعة بالمئة إلى 353921 برميلا، وفقا للبيانات التي اطلع عليها المصدران.

 

وقال أحد المصدرين إن إنتاج النفط في حقل كاشاجان النفطي لا يزال يوم الثلاثاء أقل من المعتاد.

 

قالت شركة تنجيزشيفرأويل التي تقودها شيفرون، المشغلة لحقل تنجيز، إنها واجهت "انقطاعا مؤقتا في إحدى وحداتها، بسبب توقف التيار الكهربائي في 11 يناير 2021"، مضيفة أن وحدات الإنتاج تعمل الآن.

 

ولم ترد شركة شمال بحر قزوين النفطية، المشغلة لحقل كاشاجان، ووزارة الطاقة في قازاخستان حتى الآن على طلبات رويترز للتعليق.

 

وعلقت قازاخستان يوم الاثنين نقل النفط عبر روسيا بسبب انقطاع التيار الكهربائي..

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

منذ ساعة و نصف

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 5 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. محافظة الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق

منذ أقل من ساعتين

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

ارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم

أرباح شيفرون تهبط 27% خلال الربع الأول

انخفاض انتاج الجزائر من النفط 1.3%

"الطاقة الأمريكية" تتخلى عن شراء النفط لعدم وجود التمويل

قازاخستان تخفض الإنتاج في الحقول النفطية

تراجع إنتاج النفط من أكبر حقلين حول العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض