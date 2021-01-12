الشهيد الــ(300) "الأطباء" تنعي أخصائي نساء وتوليد بالاسكندرية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:10 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور فاروق محمد الجديلي، اخصائي نساء وتوليد بالاسكندرية، والذى توفى أثر الإصابة ب كوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور فاروق محمد الجديلي، الطبيب رقم الــ(300)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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