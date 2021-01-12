تعرف على تشكيل وحكام لقاء منوف واتحاد بسيون بكأس مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يخوض منوف لقاء اتحاد بسيون في الدور الأول لكأس مصر، بتشكيل مكون من، أيمن قنديل ومحمد منسي وإبراهيم راشد وعبد الحميد الشحات ومحمود جمال ومحمد مختار وعمرو بيومي وطارق ابو المعاطي ومحمد صابر وعبد الحميد شبانه وفيكتور .

البدلاء إسلام مقلد وحسام الخولي ووليد ايفونا وشريف أبو المعاطي وسامح بكري وإبراهيم فتحي ومحمد القارح وشريف صبري .

وجاء تشكيل اتحاد بسيون مكون من محمد مدحت وإبراهيم الرفاعي ومحمد حسين وسعيد رضا ومحمد علي بريزة والسيد خليفه وإبراهيم مبروك ومحمد مصطفي وأحمد سامح وعبد الله أشرف ورمضان عبد الحميد .

البدلاء أحمد طايل ومحمد حلمي ووائل عيد ومحمد جمال جعفر وإيهاب الدسوقي ومحمود سعيد ومحمد عبد الرحمن ورأفت عوض وأحمد دندوح.

يدير اللقاء الحكم أحمد عبد الرازق، وأسامة هشام، ومحمد لطفي.

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