تعرف على تشكيل وحكام لقاء منوف واتحاد بسيون بكأس مصر

يخوض منوف لقاء اتحاد بسيون في الدور الأول لكأس مصر، بتشكيل مكون من، أيمن قنديل ومحمد منسي وإبراهيم راشد وعبد الحميد الشحات ومحمود جمال ومحمد مختار وعمرو بيومي وطارق ابو المعاطي ومحمد صابر وعبد الحميد شبانه وفيكتور .