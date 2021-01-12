رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس اجتماع مجلس العمداء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

واستهل المجلس بنعي فقيد الجامعة الراحل الأستاذ الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة والذي وافته المنية الأسبوع الماضي إثر أزمة صحية، مشيدًا بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله، فكان قدوة ومثالًا للخلق الرفيع والعطاء المتواصل، كما قدم المجلس خالص العزاء لأسرته وزملائه وطلابه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وخلال العام الدراسي، وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية بتوجيه جميع أعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب في كافة الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم.

أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ تفعيل شهادات أساسيات التحول الرقمي ضمن الدورات المقررة لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوظيفة الأعلى. 

كما ناقش المجلس ملاحظات السادة عمداء الكليات على الخدمات التي تقدمها وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة (mis) حتى يتسنى تصويبها مع الشركات المختصة.

ووجه رئيس الجامعة باستكمال البيانات الخاصة بالكليات على موقع الجامعة والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة ومسؤولية، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات
ومراجعة قوائم الطلاب وتجهيزها لأعمال الامتحانات، ومراجعة أعمال الصيانة بالكليات ووحدات الجامعة
كما ناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات موقف تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

أخبار تهمك

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل .. محافظة الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

منذ ثلث ساعة

انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

منذ ساعة و 26 دقيقة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع للقاء المصري بالدوري

02:20 م

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض