رئيس جامعة كفرالشيخ يترأس اجتماع مجلس العمداء



كما ناقش المجلس ملاحظات السادة عمداء الكليات على الخدمات التي تقدمها وحدة نظم المعلومات الإدارية بالجامعة (mis) حتى يتسنى تصويبها مع الشركات المختصة.



ووجه رئيس الجامعة باستكمال البيانات الخاصة بالكليات على موقع الجامعة والتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية بكل دقة ومسؤولية، مشددا على ضرورة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات

ومراجعة قوائم الطلاب وتجهيزها لأعمال الامتحانات، ومراجعة أعمال الصيانة بالكليات ووحدات الجامعة

كما ناقش رئيس الجامعة مع عمداء الكليات موقف تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا.

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.واستهل المجلس بنعي فقيد الجامعة الراحل الأستاذ الدكتور محمود فواز عميد كلية الزراعة والذي وافته المنية الأسبوع الماضي إثر أزمة صحية، مشيدًا بما قدمه للجامعة من عمل وجهد خلال سنوات عمله، فكان قدوة ومثالًا للخلق الرفيع والعطاء المتواصل، كما قدم المجلس خالص العزاء لأسرته وزملائه وطلابه، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وخلال العام الدراسي، وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية بتوجيه جميع أعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب في كافة الكليات بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم.أكد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ تفعيل شهادات أساسيات التحول الرقمي ضمن الدورات المقررة لترقية السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوظيفة الأعلى.