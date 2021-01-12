شائعات نفتها الحكومة بشأن امتحانات منتصف العام للمدارس والجامعات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

لم تتوقف الشائعات المغرضة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المنسوبة لوزارة التربية والتعليم، لكن الحكومة، تسارع بإيضاح الحقائق، كشائعة؛ إلغاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي ودمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات.

ويرصد "الفجر"، أبرز الشائعات التي نفتها الحكومة المصرية الخاصة بوزارة التربية والتعليم.

إلغاء تأجيل الامتحانات
في ظل الأخبار المتداولة التي تزعم إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية، مُوضحةً أن هذه الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة نهائيا.

وأشارت إلى أن قرار تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي سارٍ كما هو، وأنه سيتم عقد كل امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الصفوف الدراسية عقب انتهاء إجازة منتصف العام في 20 فبراير 2021، وفقا لقرارات مجلس الوزراء، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

دمج امتحانات الفصلين الدراسيين
وفيما يتردد من أنباء حول دمج امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني للجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية واستبدالهما بأبحاث، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتى نفت تلك الأنباء.

وأوضحت أنه لم يتم إصدار أي قرارات أو طرح أي مقترحات في هذا الشأن، وأن كافة الامتحانات قائمة كما هي دون استبدالها بأبحاث، مُشددةً على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع مراحل التعليم الجامعي بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية ستعقد عقب انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي في20 فبراير 2021، وذلك وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، مُشيرةً إلى أنه في حال اتخاذ أي قرارات جديدة في هذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

استكمال الدراسة عن بعد
واستكمل الجامعات، تدريس المناهج الدراسية، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجازة منتصف العام التي ستبدأ 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل، وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كل الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام.

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