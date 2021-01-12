تعرف على تشكيل وحكام لقاء أشمون وسمنود بكأس مصر

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:54 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
يخوض بعد قليل فريق أشمون، بقيادة طارق عبد النبي، وابراهيم السحرب، مباراة سمنود، في الدور التمهيدي الأول لكأس مصر بملعب مركز شباب أشمون.

وجاء تشكيل أشمون مكون من، أحمد العشماوي ، وعلاء حسني، ومحمود عبد المنعم، محمد جمال، محمد خيري، محمد شعبان، محمد صبري، علاء محمود، رمضان اسماعيل، شعبان جمال، سعيد شكري.

البدلاء، ابراهيم معوض، محمد رمضان صقر، شعبان مصطفى، عبد العزيز أحمد، أيمن عبد العال، محمد زكي، محمود شعبان، أحمد عبد المعبود.

وجاء تشكيل فريق سمنود مكون من، محمد عبد العزيز، علاء بسيوني، مصطفى عبد القادر، السعيد دياب، أحمد صلاح ممدوح، السيد الحلواني، ابراهيم ابو النصر، عبد الرحمن ربيع، شريف عبد الغني، عمرو عادل، محمد حسن.

البدلاء، أحمد همام، أحمدعبد الله، وائل فوزي، عبد الرحمن ابراهيم، علاء البنا، أحمد طارق.السعيد أبو الفتوح.

يدير اللقاء الحكم خالد عثمان يعاونه محمد عبد الله المصري ومحمد رفعت.

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