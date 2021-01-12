غاب طبيب النساء عن حضور الجلسات فأوقفت المحكمة طعنه لمدة شهر

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طبيب يعمل استاذ جامعي بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بإحدي الجامعات، بوقف طعنه المقام منه جزائيًا لمدة شهر، ويطالب فيه بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعه عليه من الجامعة، وذلك لمخالفته أوامر المحكمة، وعدم الامتثال أمامها لتقديم ما يبرر قضيته ويدعمها، مما دعي المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر، إلي أن يعاود الحضور.



صدر الحمم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.



وذكر الطبيب الجامعي أنه فوجئ بتوقيع عقوبة التنبيه عليه دون إجراء أي تحقيقات معه، رغم خلو ملفه الوظيفي مما يفيد عدم كفاءته، أو تعاونه مع الزملاء، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره دون أساس من القانون وتظلم منه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات.



وكلفت المحكمة كلفت الطبيب بالحضور أمامها لمتابعة طعنه وتقديم المستندات والمذكرات المؤيدة له، وجرى تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.