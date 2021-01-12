غاب طبيب النساء عن حضور الجلسات فأوقفت المحكمة طعنه لمدة شهر

غاب طبيب النساء عن حضور الجلسات فأوقفت المحكمة طعنه لمدة شهر
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:51 م
هدير حمزة
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، طبيب يعمل استاذ جامعي بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بإحدي الجامعات، بوقف طعنه المقام منه جزائيًا لمدة شهر، ويطالب فيه بإلغاء عقوبة التنبيه الموقعه عليه من الجامعة، وذلك لمخالفته أوامر المحكمة، وعدم الامتثال أمامها لتقديم ما يبرر قضيته ويدعمها، مما دعي المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر، إلي أن يعاود الحضور.
صدر الحمم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطبيب الجامعي أنه فوجئ بتوقيع عقوبة التنبيه عليه دون إجراء أي تحقيقات معه، رغم خلو ملفه الوظيفي مما يفيد عدم كفاءته، أو تعاونه مع الزملاء، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره دون أساس من القانون وتظلم منه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات.
وكلفت المحكمة كلفت الطبيب بالحضور أمامها لمتابعة طعنه وتقديم المستندات والمذكرات المؤيدة له، وجرى تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.
صدر الحمم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وذكر الطبيب الجامعي أنه فوجئ بتوقيع عقوبة التنبيه عليه دون إجراء أي تحقيقات معه، رغم خلو ملفه الوظيفي مما يفيد عدم كفاءته، أو تعاونه مع الزملاء، وإذ نعى الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره دون أساس من القانون وتظلم منه ثم تقدم للجنة التوفيق في المنازعات.
وكلفت المحكمة كلفت الطبيب بالحضور أمامها لمتابعة طعنه وتقديم المستندات والمذكرات المؤيدة له، وجرى تأجيل نظر الطعن أكثر من مرة لذات السبب، وإذ تقاعس الطاعن عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ولم ينهض إلى تنفيذه، فإن المحكمة تقضي بوقف الطعن جزائيا لمدة شهر.