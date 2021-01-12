استمرار حبس المتهمين بسحل محامية المعصرة 15 يوم

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أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان اليوم الثلاثاء، قرار بحبس عاطلين 15 يوم بتهمة سحل محامية وسرقتها.



وتلقى قسم شرطة المعصرة بلاغا من محامية بتعرضها للسرقة أثناء سيرها بالشارع وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين أنة أثناء سير المحامية بالشارع قام لصان أحدهما يستقل دراجة نارية والآخر يسير على قدميه بخطف الحقيبة ولاذا بالفرار بالدراجة وبعمل التحريات تم التوصل للمتهمين والقبض عليهم وتبين أن الحقيبة كانت تحتوى على توكيلات وقاموا بالقاءها فى الشارع.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.