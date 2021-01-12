تشكيل عرب الرمل وصيد المحلة بكأس مصر

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يخوض فريق عرب الرمل لقاء صيد المحلة اليوم بالدور التمهيدي الأول، لكأس مصر، بملعب قويسنا، بتشكيل مكون من، رامي سامي، إيهاب عطا، معتز جمال، أحمد ابراهيم، أحمد فوزي، اسلام عبد القادر،رامي نصحي، حسين ابراهيم، فوزي فتحي، محمد أبو العز، شكري ابراهيم.



البدلاء: وليد صبحي، محمود عاطف بيبو، رياض حسن، يوسف فتحي، علاء زليط، فهمي أبو الفتوح، حاتم فرحات، أحمد سمير، محمد عباس.



ويبدأ الصيد اللقاء بتشكيل يضم، محمد ابراهيم، كامل شهاب، محمود حسن، عبد الرحمن عزف، حسن علي، نادر عبد الجواد، أحمد مصطفى، محمد يسري، أحمد المهدي، رضا خليفه، أحمد سعد منصور.



البدلاء، سعد الشناوي، ابراهيم عبد الوهاب، مجدي وحيد، شادي اسماعيل، محمد اسماعيل، محمد حلمي السقا، أكرم وائل.



يدير اللقاء الحكم أحمد خضر، يعاونه محمد حسين، ومحمد نعيم.