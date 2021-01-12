محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات الفيوم، للوقوف على معدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وكذا التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إلتزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد محمد محمود وكيل مستشفى الحميات.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين بالمستشفى، موجهًا بضرورة توزيع الأكسجين بالشكل الأمثل تفاديًا لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة.

كما تفقد محافظ الفيوم "المبني المطور الجديد" الذي يضم قسم للعناية المركزة وقسمين داخليين لعزل مرضى "كورونا"، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي، وموجهًا بتحويل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" التى تحسنت حالتها الصحية، لأقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتخفيف الضغط على مستشفى الحميات وإتاحة أماكن للحالات الخطيرة والأكثر إحتياجًا.

وأكد المحافظ، على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفي، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية

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