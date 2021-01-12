محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية

محافظ الفيوم يتفقد مستشفى الحميات لمراجعة مخزون الأكسجين والمستلزمات الطبية
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:33 م
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، صباح اليوم الثلاثاء، مستشفى حميات الفيوم، للوقوف على معدلات استخدام الاكسجين، ومراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفى، وكذا التأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة إلتزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور أحمد محمد محمود وكيل مستشفى الحميات.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين بالمستشفى، موجهًا بضرورة توزيع الأكسجين بالشكل الأمثل تفاديًا لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة.
كما تفقد محافظ الفيوم "المبني المطور الجديد" الذي يضم قسم للعناية المركزة وقسمين داخليين لعزل مرضى "كورونا"، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي، وموجهًا بتحويل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" التى تحسنت حالتها الصحية، لأقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتخفيف الضغط على مستشفى الحميات وإتاحة أماكن للحالات الخطيرة والأكثر إحتياجًا.
وأكد المحافظ، على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفي، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد تانك الأكسجين للاطمئنان على توافر كميات إضافية من الأكسجين بالمستشفى، موجهًا بضرورة توزيع الأكسجين بالشكل الأمثل تفاديًا لسوء استخدامه، وملء اسطوانات الاكسجين الفارغة بصفة مستمرة.
كما تفقد محافظ الفيوم "المبني المطور الجديد" الذي يضم قسم للعناية المركزة وقسمين داخليين لعزل مرضى "كورونا"، مشددًا على ضرورة التزام الفريق الطبي، وموجهًا بتحويل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" التى تحسنت حالتها الصحية، لأقسام العزل بالمستشفيات المركزية، لتخفيف الضغط على مستشفى الحميات وإتاحة أماكن للحالات الخطيرة والأكثر إحتياجًا.
وأكد المحافظ، على ضرورة إلتزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين بالمستشفي، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.