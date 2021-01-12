الكنيسة الكلدانية في مصر تحتفل بالذكرى السبعين لوضع حجر اساس كاتدرائية بازليك

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إحتفلت الكنيسة الكلدانية بالقداس الإلهي بمناسبة مرور ٧٠ سنة لوضع حجر أساس كنيسة العذراء سيدة فاتيما في ظل الإجراءات الإحترازية بسبب وباء كورونا.







و ترأس القداس الإلهي الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان في مصر.





وذلك بحضور سعادة القاصد الرسولي نيافة المطران نيكولاس ماري تيفينين الذي قام بالوعظ عن اهمية الكنيسة والخلاص بواسطتها وشارك أيضًا في القداس نيافة النائب الرسولي على اللاتين في مصر المطران كلاوديو لوراتي وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والأخوات الراهبات والشعب المؤمن.