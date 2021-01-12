العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:30 م
الطائرة المنكوبة
الطائرة المنكوبة
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بالعثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة الإندونيسية المنكوبة.

 

وفي وقت سابق، حددت السلطات في إندونيسيا، موقعي الصندوقين الأسودين لطائرة شركة الخطوط الجوية "سريويجايا إير" المنكوبة.

 

وتأمل السلطات الإندونيسية، في انتشال الصندوقين قريبا، وفقًا لموقع قناة روسيا اليوم.

 

وقد أعلنت وسائل إعلامية، العثور على حطام الطائرة الإندونيسية من طراز "بوينغ 737-500" التابعة لشركة "Sriwijaya Air"، أمس السبت، قرب جزيرة لاكي في بحر جاوة، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا في رحلة إلى مدينة بونتياناك في مقاطعة كاليمانتان بغرب البلاد.

 

ويذكر أن الطائرة تقل 65 شخصا، هم 53 راكبا وطاقم مكون من 12 فردا.

 

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