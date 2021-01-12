'الأمان الرقمي للصحفين' على وسائل التواصل الاجتماعي.. دورة جديدة بالنقابة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:24 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
ننظم لجنة التدريب وتطوير المهنة بنقابة الصحفيين برئاسة جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة بالتنسيق مع الإتحاد الدولي للصحفيين IFJ ملتقي رقمي بعنوان " كيف تتعامل كصحفي مع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل أكثر أمانا".

تقدم الويبنار الزميلة نهى لملوم مدرب السلامة المهنية والأمان الرقمي بالإتحاد الدولي للصحفيين  من الساعة 4 الي الساعة 6 مساء يوم الجمعة 15 يناير 2021 

يتضمن" الويبنار" 

 - الأدوات التي تساعد الصحفي على تأمين حاسوبه الشخصي والبريد الإلكتروني وضبط كلمات السر بشكل أكثر أمانًا.

- وسائل حماية الحسابات الشخصية على وسائل التواصل 
الاجتماعي وحماية البيانات الشخصية.

- التعامل الصحيح مع تطبيقات الموبايل وحماية الخصوصية وكيفية اختيار التطبيقات الآمنة التى يحتاجها الصحفي في عمله.

- الحماية من البرمجيات الخبيثة

 يجيب "الويبنار" على   الأسئلة التالية :

1/ كيف تتعامل مع الفيس بوك كصحفي بشكل آمن

 2/كيف تؤمن حسابك على الفيس بوك

3/كيف يمكن أن يساعدك  الفيس بوك فى عملك الصحفي

4/محاذير لا يجب أن تقع فيها خلال تواجدك على الفيس بوك

5/كيف تتحقق من صحة ما يتداول على منصة الفيس بوك

 6/كيف تتعامل مع واتساب وتتفادى أفخاخ التصيد الإلكتروني والهاكينج "

7/هل هناك بدائل لتطبيقات  أكثر اماناً  

8/كيف تفعل وسائل الأمان على واتساب لحماية حسابك وبياناتك

تطبيق عملي بنهاية الورشة .

يرجي التسجيل لحضور الويبنار من هذا الرابط :
https://forms.gle/kkLLCKJW5L7ztEk97

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نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم الفجر

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