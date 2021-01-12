تحرير 335 مخالفة لمنشات خدمية ومواطنين بالمنيا (صور)



قال المحافظ، إن هناك تكليفات مشدده من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية، والعمل على القضاء على أى تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.



أوضح المحافظ، انه خلال الحملات اليومية التي تنظمها كافة الجهات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تم ضبط 335 مخالفة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منها 285 مخالفة عدم ارتداء الكمامات من قبل المواطنين، 47 مخالفة لمنشات ومطاعم ومقاهي، شملت 12 مخالفة للمقاهي، 7 مخالفات للمطاعم، 21 مخالفة لمحال تجارية، 4 مخالفات للمخابز، بالإضافة لغلق قاعتين افراح وفض أحد الأسواق التجارية للقضاء على تجمعات المواطنين.



أضاف المحافظ، انه يتم المرور بصفة دورية ومستمرة على منظومة القطاع الصحي والصيدليات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف احكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار جميع الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بنطاق مراكز المحافظة، بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم الحملات على المطاعم والمقاهي والكافتيريات ومدي التزام المواطنين بارتداء الكمامات ضمن خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.