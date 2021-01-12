دانييلا رحمة بشخصية مختلفة في رمضان 2021

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شاركت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، محبيها بتفاصيل الشخصية الجديدة التي ستجسدها خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2021.



وتجسد دانييلا شخصية فتاة تدعى ريم، وستكون مختلفة ومفاجأة لجمهورها، الذي أعرب عن تشوقه لمعرفة تفاصيلها خلال الماراثون المنتظر.



وكانت دانييلا قد شاركت خلال الفترة الأخيرة بمسلسل DNA، مع النجم السوري معتصم النهار، والعمل لاقى نجاحا كبيرا.



يذكر أن دانييلا كانت قد تألقت في رمضان المنصرم بمسلسل أولاد آدم وقدمت ثنائية رائعة مع الفنان قيس الشيخ نجيب.