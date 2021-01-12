الجمعة القادم.. محافظ الفيوم: إطلاق حملة موسعة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:23 م
بوابة الفجر
ريهام على
محافظ الفيوم يشدد على متابعة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية

" الأنصاري ": الإزالة الفورية لكافة التعديات بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانية والتدخل السريع


وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال حملات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية من خلال حملة موسعة بهذا الصدد ـ بداية من يوم الجمعة القادم ـ بالتنسيق مع مسئولي الإدرات الخدمية بالمراكز، لمنع إنتشار العدوى بفيروس "كورونا".

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المهمة.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ خلال الاجتماع أعلن عن إطلاق حملة موسعة بداية من يوم الجمعه القادم لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحًا أنه تم توفير 10 طن من الكولور لتوزيعها على مجالس المدن بهذا الشأن، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، ومتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي، تجنبًا لإنتشار العدوى بفيروس كورونا، كما وجه المحافظ مسئولي المتابعة الميدانية بمراجعة مواعيد غلق المحال التجارية والورش، والتأكد من التزام العاملين بها بارتداء الكمامات.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور التوعوي في الوقاية من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهاز التنفيذي من جانب وأئمة المساجد ورجال الدين المسيحي من جانب آخر لتوعية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.

ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانيةوالتدخل السريع بالمحافظة، للوقوف على مخالفات البناء أولا بأول والإزالة الفورية لمختلف صور التعديات، مؤكدًا على أنه لن يتم تسليم نموذج 10 ـ الخاص بإجراءات التصالح ـ للمواطن المتقدم لهذا الشأن إلا بعد انتهاء لجان البت من فحص ملف التصالح وسداد كافة المستحقات المالية عنه ومراجعته مع وحدة المتغيرات المكانية.

كما ناقش محافظ الفيوم رؤساء المدن حول المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بشتى أرجاء المحافظة، وما تم إنجازه منها، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال المواعيد المحددة سلفًا تبعًا للجداول الزمنية وتحت إشراف اللجان المختصة، والعمل على إيجاد حلول إيجابية لكافة المشكلات بمختلف المشروعات العالقة لتدخل حيز التنفيذ خدمة للمواطنين.

أخبار تهمك

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ حوالي 3 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. محافظة الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ حوالي 3 ساعات

منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

منذ أقل من ساعة

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:24 م

الحكومة تحسم الجدل حول تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي لجميع المراحل التعليمية

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

11:32 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:15 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض