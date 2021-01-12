الجمعة القادم.. محافظ الفيوم: إطلاق حملة موسعة لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية

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محافظ الفيوم يشدد على متابعة تنفيذ قرارت مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية



" الأنصاري ": الإزالة الفورية لكافة التعديات بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانية والتدخل السريع





وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، رؤساء مجالس المدن بتكثيف أعمال حملات التعقيم والتطهير بكافة المنشآت والمصالح الحكومية والأماكن الحيوية من خلال حملة موسعة بهذا الصدد ـ بداية من يوم الجمعة القادم ـ بالتنسيق مع مسئولي الإدرات الخدمية بالمراكز، لمنع إنتشار العدوى بفيروس "كورونا".



جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المهمة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن المحافظ خلال الاجتماع أعلن عن إطلاق حملة موسعة بداية من يوم الجمعه القادم لتطهير وتعقيم كافة المنشآت والمصالح الحكومية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحًا أنه تم توفير 10 طن من الكولور لتوزيعها على مجالس المدن بهذا الشأن، مع استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.



وشدد محافظ الفيوم على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، ومتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن إرتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الإجتماعي، تجنبًا لإنتشار العدوى بفيروس كورونا، كما وجه المحافظ مسئولي المتابعة الميدانية بمراجعة مواعيد غلق المحال التجارية والورش، والتأكد من التزام العاملين بها بارتداء الكمامات.



وأشار المحافظ إلى أهمية الدور التوعوي في الوقاية من العدوى أو الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أهمية التنسيق بين الجهاز التنفيذي من جانب وأئمة المساجد ورجال الدين المسيحي من جانب آخر لتوعية المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم.



ووجه محافظ الفيوم رؤساء المدن بالتنسيق مع وحدتي المتغيرات المكانيةوالتدخل السريع بالمحافظة، للوقوف على مخالفات البناء أولا بأول والإزالة الفورية لمختلف صور التعديات، مؤكدًا على أنه لن يتم تسليم نموذج 10 ـ الخاص بإجراءات التصالح ـ للمواطن المتقدم لهذا الشأن إلا بعد انتهاء لجان البت من فحص ملف التصالح وسداد كافة المستحقات المالية عنه ومراجعته مع وحدة المتغيرات المكانية.



كما ناقش محافظ الفيوم رؤساء المدن حول المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها بشتى أرجاء المحافظة، وما تم إنجازه منها، موجهًا بسرعة الانتهاء من الأعمال خلال المواعيد المحددة سلفًا تبعًا للجداول الزمنية وتحت إشراف اللجان المختصة، والعمل على إيجاد حلول إيجابية لكافة المشكلات بمختلف المشروعات العالقة لتدخل حيز التنفيذ خدمة للمواطنين.