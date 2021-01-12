"ولع في البيت وجري".. مدمن مخدرات يشعل النيران في منزل والده بالبدرشين

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أشعل عاطل النيران في منزله بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، وتمكنت القوات من القبض عليه وأخطر مدير أمن الجيزة.







تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في منزل مواجه لديوان مركز شرطة البدرشين.







ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة، بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس قطاع الجنوب.







وبالفحص والمعاينة تبين أن عاطلا يدعى "عمر.م." 35 سنة، يعاني من إدمان المواد المخدرة وشرب الخمور، أحضر أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم وأشعل بها النيران في باب منزله وباب إحدى الغرف.







وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.





وعثرت قوات الشرطة على أقراص مخدرة وحشيش داخل غرفة الشاب في الوقت الذي علق والده على الواقعة "ابني مدمن مخدرات.. ولع في البيت وجري"، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.