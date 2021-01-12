صرف صحي الإسكندرية تجتمع مع مسؤولي مدابغ المكس لمناقشة التخلص الآمن للمخلفات

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عقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اجتماعا تنسيقيا، مع ممثلى الغرفة التجارية والمدابغ بمنطقة الماكس بحضور الدكتور هلالى عبدالهادي، مساعد رئيس الشركة ورؤساء القطاعات المعنيين لمناقشة كافة الأعمال اللازمة لتحقيق التخلص الآمن وكسح المخلفات والتعاون فى تنفيذ أعمال الرقابة الدورية على الصرف الصناعى الناتج من عمليات الإنتاج.





كما عقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، اجتماعا موسعا مع ممثلى من إحدى شركات البترول، للوقوف على أسباب تأخر المدفوعات من المديونيات التى تتحملها لشركة الصرف الصحى بحضور رئيس قطاع الصرف الصناعى وقطاع التجارى وقطاع المالى.



من جهه أخرى أكدت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أنها أجرت استطلاع رأى بإحياء المحافظة للتعرف على مدى رضاء العملاء على الخدمات التى تقدمها الشركة، مشيرة إلى أن مسئولى التوعية بالشركة قاموا بإجراء 200 مقابلة بالأماكن العامة والميادين، بالإضافة الى إجراء استطلاع رأى تليفونى لعدد 100 مواطن.