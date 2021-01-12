انتخاب الرئيس والوكيلين.. تفاصيل إجراءات الجلسة الافتتاحية للبرلمان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك

تشهد الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، تلاوة قرار رئيس الجمهورية، وأداء الأعضاء اليمين الدستورية، ثم انتخاب الوكيلين.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تفاصيل الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

انطلاق الجلسة الافتتاحية
انطلقت الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، بصفتها أكبر الأعضاء سنا، وبمعاونة أصغر الأعضاء سنا، تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأذاعت الإذاعة الداخلية مناشدات بارتداء الكمامات داخل القاعة والجلوس في الأماكن المحددة للنواب.

تلاوة قرار رئيس الجمهورية
وضمن إجراءات الجلسة الافتتاحية، تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

اليمين الدستورية
وتشهد الجلسة أداء اليمين الدستورية، وتكون البداية لرئيس الجلسة، يليه العضوان المساعدان، ثم باقي الأعضاء واحدا تلو الآخر.

اليمين الدستورية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

ويبدأ نواب الفردي منذ الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء في أداء اليمين، ومع الانتهاء يبدأ نواب القائمة نحو الساعة الثانية ظهرًا.

انتخابات رئيس المجلس
يعقب ذلك إجراء انتخابات رئيس المجلس، ويفتح باب الترشح، وتقدم الترشيحات خلال المدة التي يحددها، ليبدأ الانتخاب بالاقتراع السري، وبعدها يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، الذي يبدأ مباشرة مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه.

ثم ينتخب الوكيلين، وبعد إعلان النتائج، يتولى الرئيس المنتخب إدارة أعمال الجلسة ومباشرة دوره.

وتشمل الإجراءات الاحترازية تقسيم النواب إلى قسمين وقت أداء اليمن الدستورية الأول قسم النواب المنتخبين على المقاعد الفردية ثم يغادروا القاعة ليحضر النواب الفائزين على مقاعد القائمة ويعقب ذلك إعلان إجراءات الانتخاب لهيئة المكتب ليترشح من يريد.

ويجلس الأعضاء وفقا لرقم العضوية داخل القاعة العامة، حيث سيتم بث الجلسة على الهواء مباشرة.

وتم تدريب عدد من الموظفين التابعين للأمانة العامة بالمجلس، حيث سيتولون المرور بصناديق زجاجية على مقاعد النواب، للحد من التحرك داخل القاعة.

وعقب انتهاء تصويت نواب القائمة والبالغ عددهم 284 نائبا والنواب المعينيين والبالغ عددهم 28 نائبًا، سيخرج هؤلاء النواب مع استمرار الجلسة في الانعقاد، ويدخل نواب المقاعد الفردية للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس المجلس، ويجلس النواب الآخرون في الخيمة البرلمانية.

وعقب عملية الفرز وانتخاب رئيس المجلس سيتم تكرار نفس السيناريو في انتخابات وكيلي المجلس.

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