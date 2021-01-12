تنفيذ 37 دورة تدريبية لـ1206 متدربًا بجامعة بني سويف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من تنفيذ 37 دورة تدريبية بمركز تنمية الموارد البشرية بمشاركة 1206 متدرب، في النصف الثاني من العام الماضي.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس الجامعة لإجتماع مجلس إدارة مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، بحضور الدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، والمستشار المالي، وأمين عام الجامعة.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الاجتماع بموصلة استبدال كافة الدورات التدريبية المباشرة بدورات أون لاين وذلك في إطار خطة الجامعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، كما استعرض ضوابط التدريب بالمركز في ظل تطبيق دورات التحول الرقمي طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

وأعلن رئيس الجامعة عن البدء بدورات الطرق المؤدية إلى التعليم العالي "الباثواى" وتضم 12 دورة تدريبية عن التخطيط الاستراتيجي، التفكير الإبداعي، مهارات العرض الفعال، كتابة مقترح المشروعات، إدارة الضغوط، مهارات التواصل الفعال، كيفية كتابة السيرة الذاتية، إدارة المشروعات الصغيرة، إدارة الوقت والاجتماعات، مهارات التفاوض، إعداد المشروعات التنافسية، حل المشكلات واتخاذ القرار.

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