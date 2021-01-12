للمرافعة .. تأجيل اعادة محاكمة متهم في أحداث "ثأر الصف" 9 فبراير

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 01:04 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع مخاكم طرة تأجيل اعادة محاكمة متهم صادر ضده حكما غيابيًا بالسجن المؤبد عقب اتهامه بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات؛ بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.. وذلك لجلسة 9 فبراير المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان وسمرتارية أيمن القاضي.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغًا بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أشخاص عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذي ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

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