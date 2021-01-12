عاجل .. محافظة الجيزة تعلن انقطاع المياه عن بعض المناطق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:52 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن عدد من مناطق المحافظة بسبب كسر مفاجئ في ماسورة المياه.

وقالت الشركة في بيانا لها عبر موقع التواصل الإجتماعي، " نوجه عياة عملائنا الكرام أن سيتم انقطاع المياه عن منطقة العمرانية الغربية."

وأضافت، " هذا بسب حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قدر 600 مم وجاري العمل على أصلاحه."

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محافظة الجيزة انقطاع المياه الجيزة

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