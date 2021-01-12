فوز مقترح مشروع بحثى بكلية الزراعة جامعة المنصورة ببرنامج التعاون العلمي مع الصين

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول المقترح البحثي الخاص بالدكتور محمد صبحي حمادة – رئيس قسم المبيدات- كلية الزراعة بجامعة المنصورة ضمن سبعة مقترحات بحثية (5 مقترحات بحثية في مجال الزراعة وعلوم الحياة ومقترحين بحثيين في مجال علوم الأرض).

والتي حصلت على أعلى النتائج حيث قام الجانبان المصري والصيني خلال اجتماع عن بعد بمقارنة نتائج التقييم من الجانبين لاختيار المقترحات البحثية وسوف يتم تمويلها اعتبارا من يناير 2021.

المقترح البحثي بعنوان "تفسير ميكانيكيات الجزيئية لمقاومة فطر بوترايتس سيناريا للمبيدات الفطرية التي تنتمي لمجموعة Anilinopyrimidine" والذي كان من ضمن عدد هائل من المقترحات البحثية والتي تم تقييمها بواسطة لجان فنية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، وتم اختيار المشروعات بناء على نتائج التقييم الفني من الطرفين.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تولى اهتمام كبير بالبحث العلمي وبالكوادر البحثية القادرة على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للنهوض بكافه القطاعات وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعي لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.

وأوضح الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث إن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الاكاديمية والمشروعات البحثية هو أحدى أولوياتها، الي جانب العمل على ربطها بالقطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية بهدف المساعدة على توظيفها لحل القضايا القومية بالدولة.

أخبار تهمك

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:15 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض