فوز مقترح مشروع بحثى بكلية الزراعة جامعة المنصورة ببرنامج التعاون العلمي مع الصين

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أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن قبول المقترح البحثي الخاص بالدكتور محمد صبحي حمادة – رئيس قسم المبيدات- كلية الزراعة بجامعة المنصورة ضمن سبعة مقترحات بحثية (5 مقترحات بحثية في مجال الزراعة وعلوم الحياة ومقترحين بحثيين في مجال علوم الأرض).



والتي حصلت على أعلى النتائج حيث قام الجانبان المصري والصيني خلال اجتماع عن بعد بمقارنة نتائج التقييم من الجانبين لاختيار المقترحات البحثية وسوف يتم تمويلها اعتبارا من يناير 2021.



المقترح البحثي بعنوان "تفسير ميكانيكيات الجزيئية لمقاومة فطر بوترايتس سيناريا للمبيدات الفطرية التي تنتمي لمجموعة Anilinopyrimidine" والذي كان من ضمن عدد هائل من المقترحات البحثية والتي تم تقييمها بواسطة لجان فنية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية والمؤسسة الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية، وتم اختيار المشروعات بناء على نتائج التقييم الفني من الطرفين.



وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة أن الجامعة تولى اهتمام كبير بالبحث العلمي وبالكوادر البحثية القادرة على مواصلة الجهد من أجل الخروج بنتائج علمية للنهوض بكافه القطاعات وهو الأمر الذى لا يتحقق إلا من خلال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعي لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع لحل مشكلاته.



وأوضح الدكتور أشرف طارق حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا والبحوث إن دعم الجامعة للبحث العلمي والبحوث الاكاديمية والمشروعات البحثية هو أحدى أولوياتها، الي جانب العمل على ربطها بالقطاعات الحيوية بجمهورية مصر العربية بهدف المساعدة على توظيفها لحل القضايا القومية بالدولة.



