تفاصيل حملات التفتيش والرقابة للوحدات المحلية على سيارات نقل الركاب والمقاهى لمجابهة كورونا في الدقهلية



واكد محافظ الدقهلية حرص كافة الاجهزة التنفيذية على الالتزام بتنفيذ كافة القرارات الصادرة بشأن التصدى لانتشار فيروس كورونا مطالبا المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة فى وسائل المواصلات واماكن التجمعات بالمحلات والمقاهى مؤكدا على ضرورة التصدى بكل حزم وتطبيق القانون حيال المخالفين.



وفي ذات السياق طالب محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم والذين لهم حق الضبطية القضائية فى متابعة الالتزام بتطبيقها على من تثبت مخالفتهم فقط وعدم المغالاه فى استخدمها للتضيق على المواطنين واستخدامها فى غير موضعها تحقيقا للعدالة والانصاف مؤكدا ان الهدف الاساسى هو صحة وحياة وسلامة المواطنين بنطاق المحافظة.





تاء ذلك تفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتفعيلا للاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد في موجته الثانية، وفى اطار المتابعة المستمرة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بجميع المحافظات، ففى محافظة الدقهلية وبصفة يومية.

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال الحملات المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية ونوابهم للتفتيش والرقابة على سيارات نقل الركاب على الطرق الداخلية والسريعة بنطاق المحافظة وذلك بالتنسيق مع ادارة المواقف بديوان عام المحافظة للتاكد من التزام الجميع بتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء المواطنين للكمامات حرصا على سلامة الجميع.كما تواصل الحملات المكثفة اعمالها بنطاق المحافظة بالمرور على المحلات والمقاهى لمتابعة تنفيذ الاجراءات الاحترازية بها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال غير الملتزمين فورا، كما تتابع الحملات اغلاق مراكز وسناتر الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة تنفيذا لقرارات السيد الدكتور رئيس الوزراء فى هذا الشأن حرصا على سلامة ابنائنا الطلاب.وقد قال علاء عوض مدير ادارة المواقف ان الاداره قامت بالتنسيق مع مواقف المراكز والمدن والاحياء وتم متابعه منفذ طلخا الجامعه السريع للوقوف على التزام المواطنين والسائقين بأرتداء الكمامات والتأكد من سداد الكارته المجمعه الشهرية.وفى مركز ومدينة المنزلة، قال سمير صدقى رئيس المركز،قامت اللجنه المختصة بالمرور على المقاهى والسناتر والاسواق واماكن التجمعات بنطاق المركز، وكذا المرور على الموقف العمومى للسيارات،لمتابعة التزام المواطنين بارتداء الكمامات، كما تم غلق مقهى وسنتر دروس خصوصية وتم رفع اشغالات للباعة الجائلين وفض بعض التجمعات بشوارع مدينة المنزلة.وفى مركز ومدينة اجا قالت رحاب المزين رئيس المركز انه تمت متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من بشأن تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والقضاء على أي تجمعات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتأكيد على ارتداء الكمامة وتنفيذ قرار الغرامة الفورية للمخالفين حيث تمت المتابعة الميدانية بالشوارع العامة والمقاهي وكافة الأماكن التي يتردد عليها المواطنين، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتم مصادرة 19 شيشه باحدى الكافيهات بقرية ميت مسعود.وفى مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز انه فى الفترة الصباحية تم غلق وتشميع 2 مركز دروس خصوصيه بنطاق المركز وتم مصادره عدد 76شيشه بالمقاهي والكافيهات ومصادره 7 مكبرات صوت الباعه الجائلين وتم تحرير عدد 6مخالفات.واضاف انه خلال الفتره الليليه أسفرت الحمله عن ضبط عدد 76 شيشه و400حجر معسل و7 مكبرات صوت و20كيلو معسل وتم واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.