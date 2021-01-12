نظام جدارة.. اعرف شروط التقديم على وظائف النيابة العامة

ننشر لكم شروط التقديم على وظائف النيابةا لعامة عبر نظام جدارة، حيث كشفت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عن توفير 671 وظيفة للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الرابعة حتى الثامنة، منها 539 وظيفة للرجال و 132 وظيفة للنساء، وذلك بنطاق مناطق المملكة.





ومن المؤكد أن يتم التقديم عبر بوابة "جدارة" الإلكترونية للتوظيف من خلال الرابط التالي (( اضغط هنا)))))





وهناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم على شغل تلك الوظائف، وهي كالتالي:





- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين.

- أن يكون المتقدم حاصل على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.

- يجب اجراء عليهم اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وذلك للمتقدمين على وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة.

- توفير قرار معادلة صادر عن وزارة التعليم السعودية للحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات خارج المملكة.

- اجتياز المقابلة الشخصية، ويتم اختيار الشخص الحاصل على الأعلى نقاطًا.





وعن الوظائف المطلوب شغلها من الرجال والنساء إليكم التالي: