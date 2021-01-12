نظام جدارة.. اعرف شروط التقديم على وظائف النيابة العامة
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:37 م
ننشر لكم شروط التقديم على وظائف النيابةا لعامة عبر نظام جدارة، حيث كشفتالنيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، عن توفير 671 وظيفة للرجال والنساء على سلم رواتب الموظفين العام بالمرتبة الرابعة حتى الثامنة، منها 539 وظيفة للرجال و132 وظيفة للنساء، وذلك بنطاق مناطق المملكة.
ومن المؤكد أن يتم التقديم عبر بوابة "جدارة" الإلكترونية للتوظيف من خلال الرابط التالي (( اضغط هنا)))))
وهناك مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم على شغل تلك الوظائف، وهي كالتالي:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة من السعوديين.
- أن يكون المتقدم حاصل على الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة ومايعادلها.
- يجب اجراء عليهم اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وذلك للمتقدمين على وظائف المراتب السادسة والسابعة والثامنة.
- توفير قرار معادلة صادر عن وزارة التعليم السعودية للحاصلين على الدرجات العلمية من الجامعات خارج المملكة.
- اجتياز المقابلة الشخصية، ويتم اختيار الشخص الحاصل على الأعلى نقاطًا.
وعن الوظائف المطلوب شغلها من الرجال والنساء إليكم التالي:
وظائف النيابة العامة للرجال
1- باحث اجتماعي.
2- باحث إحصاء.
3- باحث تطوير إداري.
4- باحث توظيف.
5- باحث شئون موظفين.
6- مراقب أمن وسلامة.
7- فني دعم.
8- كاتب سجل.
9- كاتب ضبط.
10- محاسب.
11- مدقق حسابات.
12- مدقق رواتب.
13- مدقق مشتريات.
14- مدقق مناقصات.
15- مهندس مدني.
16- مهندس معماري.
17- فني دعم.
18- محلل نظم.
19- مطور برامج.
20- مهندس كهربائي مساعد.
21- مهندس معماري مساعد.
22- أمين مستودع.
23- باحث اجتماعي مساعد.
24- باحث إحصاء.
25- باحث تطوير إداري مساعد.
26- باحث مخزون مساعد.
27- مأمور صرف.
28- مأمور علاقات عامة.
29- مأمور وثائق ومحفوظات.
30- مترجم لغة أردو.
31- مترجم لغة هندية.
32- محاسب مساعد.
33- مدقق حسابات مساعد.
34- مدقق رواتب.
35- مدقق شئون الموظفين.
36- مراقب مخزون.
37- مساعد إداري.
38- فني تبريد وتكييف.
39- مأمور اتصالات.
40- فني دعم مساعد.
41- مأمور صرف.
42- فني صيانة آلات.
43- مأمور اتصالات.
44- مأمور صرف.
45- مأمور عهدة.
46- مراقب أمن وسلامة.
47- مصور فوتوغرافي.
وظائف النيابة العامة للنساء
1- باحث اجتماعي.
2- مدقق شؤون موظفين.
3- فني دعم.
4- مطور برامج.
5- باحث إحصاء مساعد.
6- باحث تطوير إداري مساعد.
7- باحث توظيف مساعد.
8- باحث شئون موظفين مساعد.
9- كاتب ضبط.
10- محاسب مساعد.
11- مدقق حسابات مساعد.
12- مدقق رواتب.
13- مدقق شئون الموظفين.
14- مدقق مشتريات.
15- مدقق مناقصات.
16- مفتشة نساء.
17- كاتب سجل.