محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:46 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يرافقه العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، بأداء واجب العزاء في وفاة الشهيد مجند "محمود حنفي محمود عبدالغني" والذي استشهد أثناء أداء واجبه الوطني بشمال سيناء.

وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ قَدم تعزيه لوالدي الشهيد بمنزل الأسرة بقرية الزاوية الخضراء مركز الفشن، معربا عن بالغ مواساته لأسرة الشهيد البطل، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته، والذي جاد بأغلى ما يملك في سبيل واجبه الوطني ضد كل من تسول له نفسه النيل من أمن واستقرار الوطن.

وأكد المحافظ على أن مصر لن تنسى لأبنائها الشهداء تضحياتهم التي ستظل نبراسا لكل أبناء الوطن نحو التفاني والإخلاص والتضحية في سبيل تراب وطننا الغالي مصر صفا واحد وقويا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة الوطنية.

وأشار البيان، إلى أن جثمان الشهيد قد وصل "مساء أمس" حيث تم تشييع الجنازة، وسط مشاعر من الحزن والألم التي سادت جموع مشيعي الجنازة من قرية الزاوية الخضراء والقرى المجاورة لها ووالذين حرصوا على المشاركة في تشييع الشهيد ودفنه بمقابر الأسرة.
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)
محافظ بني سويف يعزى أسرة الشهيد مجند "محمود حنفي" بالفشن (صور)

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