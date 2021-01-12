غدًا.. انطلاق أولى القوافل الطبية لعام 2021 بمركز الوقف

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أعلن الدكتور راجي تواضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة القوافل بمديرية الصحة سوف تنظيم أولي لقوافل الطبية لعام 2021 والتي ستقام بجزيرة الحمودي التابعة لمركز الوقف وذلك علي مدار يومي 13؛14 يناير، استمرارا للدور الميداني الذي تقدمه الفرق الطبية في سبيل الوصول إلي جميع المرضي بالقري والنجوع والمناطق النائية.



هذا وقد ذكر وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القافلة الطبية سوف تشمل العديد من التخصصات منها جراحة، اطفال، باطنة، نساء، جلدية، تنظيم أسرة، هذا بالإضافة الي عمل التحاليل والأشعة وعمل قرارات علاج علي نفقة الدولة، داعيًا المواطنين بسرعة التوجه إلي القافلة لتوقيع الكشف مع ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة تجنبا من انتشار كورونا.

