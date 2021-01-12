خلافات زوجية.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل زوج لزوجته بحبوب سامة بالعجوزة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:42 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل زوج لزوجته بالعجوزة، بواسطة اعطائها مادة سامة لحفظ الغلال، وفور تناولها تعرضت للتسمم في الحال

وافادت التحقيقات، أن المتهم قرر التخلص من زوجته، بسبب خلافات زوجية كثيرة مابينهما، فقرر اعطائها حبوب التسمم، اوهمها أنه مسكن.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، لكتابة تقرير واف، للوقوف على ظروف الواقعة.

تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن

أن المجنى عليها ربة منزل، تعرضت للتسمم، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.

وكشفت تحريات العقيد محمد ابو زيد ويكل فرقة مباحث شمال الجيزة، أن المتهم أعطى لزوجته المجنى عليها، قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال، وأوهمها أنه مسكن للجسد من الأمراض، وفور تناول الضحية للقرص، تعرضت للتسمم، وفارقت الحياة.

وتمكن الرائد أحمد فاروق، معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

أخبار تهمك

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ ساعتين

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

منذ ساعة

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ ساعتين و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

موسيماني رفض رحيل نجم الأهلي

12:30 م

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض