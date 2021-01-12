خلافات زوجية.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل زوج لزوجته بحبوب سامة بالعجوزة

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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل واقعة مقتل زوج لزوجته بالعجوزة، بواسطة اعطائها مادة سامة لحفظ الغلال، وفور تناولها تعرضت للتسمم في الحال



وافادت التحقيقات، أن المتهم قرر التخلص من زوجته، بسبب خلافات زوجية كثيرة مابينهما، فقرر اعطائها حبوب التسمم، اوهمها أنه مسكن.



وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجني عليها، لكتابة تقرير واف، للوقوف على ظروف الواقعة.



تلقى العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بلاغا يفيد مقتل ربة منزل بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت تحريات المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، أن



أن المجنى عليها ربة منزل، تعرضت للتسمم، وأن زوجها وراء ارتكاب الجريمة.



وكشفت تحريات العقيد محمد ابو زيد ويكل فرقة مباحث شمال الجيزة، أن المتهم أعطى لزوجته المجنى عليها، قرص سام يستخدم فى حفظ الغلال، وأوهمها أنه مسكن للجسد من الأمراض، وفور تناول الضحية للقرص، تعرضت للتسمم، وفارقت الحياة.



وتمكن الرائد أحمد فاروق، معاون مباحث العجوزة، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية مع زوجته، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.



