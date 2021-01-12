وكيل النواب السابق: سأخوض انتخابات الوكالة رغم ترشح "أبو العنين" و"سعد الدين"

قال سليمان وهدان وكيل مجلش النواب السابق، إنه سيخوض الانتخابات على وكالة مجلس النواب، وذلك على الرغم من ترشيح حزب مستقبل وطن، النائب محمد ابو العنين والنائب احمد سعد الدين على منصبي وكيل أول ووكيل ثاني للمجلس.





وكان قد استقر حزب مستقبل وطن على ترشيح النائب محمد ابو العنين والنائب احمد سعد الدين على منصبي وكيل أول ووكيل ثاني لمجلس النواب.





وكشفت مصادر من داخل الحزب عن رفض هيئة المكتب الحزب، ترشيح النائب مصطفى بكري والنائب سليمان وهدان على منصبي الوكيلين.





وكان قد بدأ مجلس النواب، أولى جلسات برلمان 2021، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد؛ حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.





وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.





كما تلى في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات.مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب.



