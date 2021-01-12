كشف ملابسات واقعة مقتل مسنة بمسكنها بالمنوفية وسرقتها وضبط مرتكبى الواقعة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:37 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة ربة منزل "مسنه" – مقيمة بدائرة القسم، بالشقة محل سكنها موثوقة اليدين والقدمين ولا توجد بها إصابات ظاهرية وبعثرة محتويات الغرفة وسلامة منافذ الشقة.

و تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 4 أشخاص ( ربة منزل، وزوجها، وشقيق زوجها، ونجل شقيقتهما– لهم معلومات جنائية) وإختبائهم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة أسفرت عن ضبط ثلاثة من المتهمين، وبحوزتهم ( قطعتى سلاح أبيض "مطواة") وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقررت المتهمة الأولى أنه نظرًا لسابقة ترددها على المجنى عليها لقضاء إحتياجاتها وعلمها بإتفاقها مع مالك العقار سكنها على ترك شقتها نظير مبلغ مالى، فعقدت العزم على سرقتها وفى سبيل تنفيذ مُخططها قامت بالإتفاق مع باقى المتهمين وأبلغتهم بمكان إخفاء المجنى عليها لأموالها.

وأضافت المتهمة بقيام باقى المتهمين بتاريخ الواقعة بالتوجه إلى العقار محل الواقعة حيث صعد إثنين من المتهمين للشقة سكنها وإنتظرهما الثالث بمكان عمله لمراقبة الطريق وقاما بالطرق على باب الشقة مدعيان إرسال المتهمة الأولى بعض الأغراض لها وعقب فتحها الباب قاما بالدلوف للشقة وأوثقاها وقام المتهم الثانى بخنقها حتى أودى بحياتها وإستوليا على (مبلغ مالى، مصوغاتها الذهبية) وتبين لهم عدم تحصلها على المبلغ المالى المُشار إليه وأضافوا بإنفاقهم جزء من المبلغ المستولى عليه وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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