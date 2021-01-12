خلال 24 ساعة.. ضبط 16937 شخصا لعدم ارتداء الكمامات الواقية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:32 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط (16937) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لهم جميعًا.

كما تم تحرير (688) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (210) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (1214) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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