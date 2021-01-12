منافسة شرسة.. ترتيب هدافي الدوري المصري

يترقب جماهير الكرة المصرية، مباراتي الأهلي والزمالك، المقرر إقامتهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يناير الجاري.





الزمالك سيكون في ضيافة المصري البورسعيدي، عند الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، فيما يستضيف الأهلي نظيره الإنتاج الحربي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.





ويأتي ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراتي الأهلي والزمالك كالتالي:





1- كهربا " الأهلي" برصيد 4 أهداف

2- محمد شريف "الأهلي" برصيد 3 أهداف

3- والتر بواليا " الأهلي" برصيد 3 أهداف

4- عمر كمال " المصري" برصيد 3 أهداف

5- مروان حمدي " مصر المقاصة" برصيد 3 أهداف

6- أحمد سمير " طلائع الجيش" برصيد 3 أهداف



