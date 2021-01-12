منافسات قوية للاعبي الجودو في بطولة الماسترز الدولية بالدوحة اليوم
الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:00 م
الفجر الرياضي
يخوض لاعبو منتخبنا الوطنى للجودو اليوم الثلاثاء ثلاث مواجهات من العيار الثقيل فى بطولة الماسترز العالمية للجودو التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية خلال الفترة من 10 وحتى 15 يناير الجارى ، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التى تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 9 أغسطس المقبلين ، حيث يواجه اللاعب محمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما بطل منغوليا المصنف رقم ٢٣ على العالم ، وفى وزن 81 كيلو جراما يلعب محمد على عبد العال لاعب منتخبنا الوطني مع بطل روسيا المصنف رقم ١٧عالميا ، وفى نفس الوز يلعب عبد الرحمن محمد مع بطل النمسا المصنف رقم 26 عالميا ،
وتختتم منافسات لاعبينا غدا الأربعاء ، حيث يلعب فى وزن 90 كيلو جراما حاتم عبد الآخر مع بطل أوزبكستان المصنف رقم 18 عالميا ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام مع بطل ازربيحان المصنف رقم 14 عالميا .
وكان خير نساء أمس اللاعب محمد عبد الموجود وزن 66 كيلو جراما من بطل منغوليا المصنف رقم ٧ على العالم ، كما خسر اللاعب أحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما من بطل المغرب المصنف رقم ٣٦ على العالم ،
يرأس بعثة منتخبنا الوطنى هشام مصباح عضو مجلس الادارة ، والتى تضم معه 10 أفراد وهم شريف هنوهم رئيس جهاز المنتخبات الوطنية ، وديفيد ماركو ، وعاطف مصطفى مدربان ، بالإضافة إلى سبعة لاعبين هم ، محمد عبد الموجود ، وأحمد على عبد الرحمن وزن 66 كيلو جراما ، ومحمد محى الدين وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال ، وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وحاتم عبد الآخر وزن 90 كيلو جراما ، ورمضان درويش وزن 100 كيلو جرام .
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو أن مشاركة منتخبنا فى البطولة جاء بعد الفوز بالبطولة الإفريقية رقم 41 التى أقيمت بمدغشقر ، وحقق فيها المنتخب إنجازا تاريخا بالحصول على تسع ميداليات متنوعة ، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين ، ولأول مرة جميع اللاعبين الذين شاركوا فى البطولة ، وعددهم تسعة لاعبين يحققوا تسع ميداليات متنوعة .
أضاف مطيع أن الفوز باللقب الأفريقى حقق العديد من المكاسب للعبة ، منها تقدم اللاعبين فى التصنيف الدولى ، مما منح سبعة لاعبين الفرصة للمشاركة فى بطولة الماسترز مشيرا إلى أن من ضمن المكاسب التى تحققت أن اللاعب الذى يفوز ببطولة الماستر سوف يحصل على 1800 نقطة ، وهو ما يعادل الفوز بثلاث بطولات قارية ، متمنيا أن يحقق أبطالنا الثلاثة فى منافسات اليوم نتائج طيبة ، مشددا على ان جامعة تينرى اليابانية سوف تقوم بتدبير معسكر لمدة شهر للاعبين المؤهلين الأوليمبياد على نفقتها الخاصة ، ولا يتحمل الجانب المصرى سوى قيمة تذاكر الطيران فقط .
أضاف مطيع أن من ضمن المكاسب أيضا ، أن المنتخب حقق تسع ميداليات متنوعة منها خمس ذهبيات ، وهذا لم يتحقق من قبل ، حيث كان أكبر إنجاز للجودو فى المعترك الأفريقى الحصول على ثلاث ذهبيات فى البطولة التى أقيمت بجنوب افريقيا فى عهد مجلس الإدارة السابق .
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