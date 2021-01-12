وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد الدكتور باسل الخطيب، مدير المكتب الإقليمي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالقاهرة، والسيد أحمد رزق نائب ممثل المنظمة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بصدد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" التي تتبناها وزارة الهجرة وتستهدف ربط علماء وخبراء مصر بالخارج في كل المجالات بوطنهم الأم وتعظيم الاستفادة من خبراتهم في عملية التنمية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها.

وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم بالسيد مدير المكتب الإقليمي لليونيدو ونائبه، وتحدثت عن بدء الوزارة في تنفيذ فعاليات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، حيث تم اختيار ملف الصناعة هذه المرة من أجل مواكبة رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بتطوير الصناعة المصرية خاصة أنها تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.


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استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاستراتيجية الوطنية لشباب المصريين الدارسين بالخارج، التي تعدها الوزارة بالتعاون مع الخبير الإعلامي نهى النحاس، ورئيس مجلس إدارة شركة "30 N degree" للاستشارات الاستراتيجية، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة، والتي تتضمن تعميق آليات التواصل بين وزارة الهجرة وشباب المصريين الدارسين بالخارج، وكذلك تناول قصص النجاح للشباب المصري بالخارج، وتبادل الخبرات والتعاون بما يخدم جهود الدولة المصرية، ومشاركة أبنائها في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

من ناحيتها، قالت وزيرة الهجرة، إن الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، تُعد إحدى أبرز ثمار مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"، التي أطلقتها الوزارة، منتصف العام الماضي، والتي اشتملت على 17 زيارة للمشروعات القومية والمناطق التراثية، وما قدمته الدولة من جهود لتطوير العشوائيات والنهوض بمستوى المصريين، مستهدفا ربط شباب الدارسين بالخارج بوطنهم، وتكللت بلقاء دولة رئيس الوزراء، لإطلاعهم على ما تقوم به الدولة المصرية، وأهمية التزود بالعلوم والمعرفة للمشاركة في بناء وطن قوي على أسس علمية
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة
وزيرة الهجرة تستقبل مدير مكتب منظمة الـ"يونيدو" بالقاهرة

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