بمنتصف التعاملات .. مؤشرات البورصة تتحول للأخضر مع بداية أول جلسة للنواب بعام 2021

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:55 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات  جلسة اليوم الثلاثاء، بعد ماتباينت المؤشرات مع بداية الجلسة ولكن سرعان ماتحولت الي المنطقة الخضراء مع بداية فاعليات أول جلسة لمجلس النواب الجديدة لعام 2021 مماأعطي الثقة للمستثمرين في إستقرار الدولة وعدم تأثرها بأي ظروف ، بالإضافة الي ارتفاع الأسهم القيادية بعد إنتهاء جنى أرباحها داخل الجلسة مع ترقب تحول الافراد المصريين للشراء بعد بث الثقة بدخول المؤسسات الأجنبية بنسبة تعاملات مرتفعة خلال آخر جلستين مع استقرار التجارى أعلى الـ  62 جنيه ، و الاعلان عن كيفية تصفية الحديد و الصلب و تعويض المساهمين بالشركة.

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر  الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11346.2 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2207.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3197.7 نقطة.

اليوم .. بدء فاعليات أول جلسة لمجلس النواب 2021

إنطلق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021 اليوم برئاسة النائبة فريدة الشوباشي، وذلك وفقا لنص المادة 115 من الدستور، التي تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

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