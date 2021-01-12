بمنتصف التعاملات .. مؤشرات البورصة تتحول للأخضر مع بداية أول جلسة للنواب بعام 2021

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بعد ماتباينت المؤشرات مع بداية الجلسة ولكن سرعان ماتحولت الي المنطقة الخضراء مع بداية فاعليات أول جلسة لمجلس النواب الجديدة لعام 2021 مماأعطي الثقة للمستثمرين في إستقرار الدولة وعدم تأثرها بأي ظروف ، بالإضافة الي ارتفاع الأسهم القيادية بعد إنتهاء جنى أرباحها داخل الجلسة مع ترقب تحول الافراد المصريين للشراء بعد بث الثقة بدخول المؤسسات الأجنبية بنسبة تعاملات مرتفعة خلال آخر جلستين مع استقرار التجارى أعلى الـ 62 جنيه ، و الاعلان عن كيفية تصفية الحديد و الصلب و تعويض المساهمين بالشركة.





ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.6% ليصل إلى مستوى 11346.2 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 2207.1 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3197.7 نقطة.



اليوم .. بدء فاعليات أول جلسة لمجلس النواب 2021



