مقتل 7 من عناصر داعش خلال ضربة جوية للتحالف الدولي بالعراق

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 12:10 م
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الثلاثاء، بمقتل 7 من عناصر داعش خلال ضربة جوية للتحالف الدولي في العراق.


قال الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، إن طائرات التحالف الدولي نفذت ضربة جوية ضد مواقع تنظيم داعش، في وادي الكور بمحافظة كركوك، أسفرت عن قتل مسلحين اثنين، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، اعتقلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في العراق، 3 إرهابيين من "الخلايا النائمة في محافظة كركوك، 250 كيلومتراً شمال بغداد.

 

ونقل موقع  "السومرية نيوز"، عن وكالة الاستخبارات العراقية، أن الموقوفين اعترفوا خلال التحقيقات الأولية بالاشتراك في عدة عمليات إرهابية من خلال نصب سيطرات في أطراف قضاء الحويجة لاستهداف القوات الأمنية، واشتراك أحدهم في ما يسمى معركة الفتح المبين  في الهجوم على مدينة كركوك بدايةفي 2015.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وكالة الاستخبارات العراقية داعش العراق التحالف الدولي

أخبار تهمك

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح جديد من الخارجية الإثيوبية بشأن قضية الحدود مع السودان

منذ ساعة و 23 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ أقل من ساعتين

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

العراق.. اعتقال عناصر قيادية من داعش بكركوك

العراق: عملية أمنية تقضي على 25 عنصرا من "داعش" في كركوك

العراق.. الطيران الحربي يقتل 3 داعش في كركوك

مقتل 4 من داعش بقصف للتحالف في نينوى

مقتل عنصرين من داعش في غارة للطائرات الفرنسية بالعراق

مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي بالعراق

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

10:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض