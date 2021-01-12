إصابة سائق بطلق ناري خلال سطو مسلح على سيارته بالخانكة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
شهدت مدينة الخانكة، اليوم الثلاثاء، واقعة سطو مسلح على سائق، حيث استوقفه 3 مسلحين لسرقة سيارته، وعندما قاومهم أطلقوا الرصاص عليه، واستولوا على سيارته وفروا هاربين، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى، وألقي القبض على اثنين من المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من "سائق" يفيد أنه أثناء قيادته سيارة ربع نقل "يعمل عليها" بدائرة المركز، وبرفقته نجله، ونجل مالك السيارة، اعترضهم ثلاثة مجهولين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، ولدى مقاومته لهم أطلق أحدهم عيارا من بندقية آلية فأحدث إصابته واستولوا على السيارة وهاتفين محمول ولاذوا بالفرار.

جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، وجرى تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين لهم معلومات جنائية.

وفي أحد الأكمنة تمكنت أجهزة الأمن من القبض على اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليا بارتكابهما الواقعة، وتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات تحت تهديد السلاح، وأرشدا عن السيارة المستولى عليها وبندقية آلية، ودراجة نارية المستخدمتان في إرتكاب الواقعة.

وأضافا بتخلصهم من الهاتفين المحمولين بإلقائهما بالطريق العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبسهما، وتكليف أجهزة الأمن بضبط المتهم الهارب.

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