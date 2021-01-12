بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف وجامعة عين شمس غدًا بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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توقع وزارة الأوقاف غدًا الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحًا بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي توقيع بروتوكول مع جامعة عين شمس لتعزيز التعاون بينهما في ذلك وفِي العديد من المجالات التي يعلن عنها عند توقيع البروتوكول.



يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتطوير برامج تدريب الأئمة والواعظات وجميع العاملين بالأوقاف.

