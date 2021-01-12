ريهام سعيد تُعلن عن تعرض تطبيق الواتساب الخاص بها للإختراق

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أعلنت الفنانة ريهام سعيد عن تعرض تطبيق "الواتساب" الخاص بها للإختراق، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت ريهام سعيد منشورًا قالت فيه :"الواتس اب بتاعي اتعمل له هاكنج مش أنا اللي برسل أو برد من امبارح".





وفي سياق آخر، تُشارك الإعلامية ريهام سعيد في مسلسل "وادي الجن"، وهو من إخراج حسام الجوهري، بطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، هبة عبدالغني، رؤى شنوحة، عبدالرحمن اليماني، وظهور خاص للفنانة بشرى.