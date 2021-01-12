أعضاء مجلس النواب 2021 يؤدون اليمين الدستورية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:52 ص
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

أدى أعضاء مجلس النواب اليمين الدستورية، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، اليوم الثلاثاء، والتي ترأستها النائبة فريدة الشوباشي بإعتبارها أكبر الأعضاء سنًا.

جاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكانت قد بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.

- وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور.الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني

كما تلي في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات.مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب

أخبار تهمك

الكاف يعلن الموعد النهائي لكأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يطلب الرحيل.. وباتشيكو يحسم موقفه

منذ حوالي 3 ساعات

قرار جديد.. موعد مباراة الأهلي ضد نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

اتحاد الكرة يكشف موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يطالب نجم الفريق بعدم التركيز مع العروض الخارجية

منذ حوالي 15 ساعة

أبرزهم عودة الساحر.. موسيماني يرفع 3 طلبات إلى إدارة الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة الإعلامي مفيد فوزي بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل .. " الدولار" يحقق خسائر جديدة مقابل الجنيه في تعاملات اليوم

منذ يوم

باتشيكو يستقر على أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 14 ساعة

المقاولون العرب يرغب في ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

منذ أقل من ساعتين

أزمة في مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

منذ ساعتين و 55 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:32 ص

أول خطوة من موسيماني بعد الانتقادات التي طالت نجم الأهلي

عاجل .. إيقاف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب بالبورصة المصرية

10:15 ص

عاجل.. الزمالك يحاول إقناع نجم الفريق بالبقاء

09:29 ص

عاجل.. مؤشر جديد يقرب الزمالك من الصفقة الذهبية

08:31 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام الإنتاج

10:42 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض