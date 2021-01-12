ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولة مفاجئة بشوارع مدينة بنها، لمتابعة منظومة النظافة وإزالة الإشغالات.

بدأ المحافظ الجولة، بتفقد شارع الاستاد، حيث شن المحافظ حملة على عدد من الكافيهات، حيث جرى تحرير محاضر لأصحابها لتعديهم على الطريق العام والاستيلاء على الرصيف والتسبب في عرقلة الحركة المرورية.

وتابع المحافظ جولته بتفقد منطقة الرياح التوفيقي ووابور الثلج، والحرس الوطني، وجرى رفع الإشغالات، وتحرير المحاضر للمخالفين، لتسيير الحركة المرورية للسيارات والمارة، وبناء عليه جرى عمل حملة إشغالات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وجرى تحرير عدد 20 محضر مخالفة مابين إشغال طريق وسرقة تيار كهربي وبروز.

وخلال الجولة، جرى ضبط مقهى بمنطقة شرق الاستاد بها 15 شيشة، وأصدر المحافظ تعليماته بضبط تلك الشيش ومصادرتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانوية حيال تلك المقهى.

كما تابع المحافظ جولته أيضا بتفقد ميدان سعد زغلول حيث جرى إخلاء جميع الباعة بالميدان، وجرى إخلاء الباعة من الطريق، وجرى تحرير محاضر مخالفة.

ثم توجه الهجان لمتابعة أعمال تطوير المرحلة الثانية لإنشاء كوبري الشموت، للقادمين من الإسكندرية ومتجهين إلى القاهرة بتكلفة إجمالية تصل إلى 32 مليون جنيه بطول 642 مترا وعرض 18 مترا، والذي تتفذه شركة النيل للمقاولات العامة، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري.
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية
ضبط 15 شيشة بمقهى وتحرير 20 محضر مخالفة في حملة بالقليوبية

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