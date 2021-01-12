رئيس نادي القضاة: الشعب يعقد أمالا على المجلس الجديد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة

قال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة أن المستشار محمد عبد المحسن رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر صرح بمناسبة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب للفصل التشريعي الثاني (2021 -2026) بأن الشعب المصري يعقد أمال كبيرة على مجلس النواب الجديد عقب أن حاز أعضائه على ثقة الشعب من خلال انتخابات حرة نزيهة شفافة أدارتها الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي كامل

وإذ يهنيء المستشار محمد عبد المحسن مجلس النواب على انعقاد أول دور تشريعي للدورة البرلمانية

ويعرب بهذه المناسبة عن خالص تمنياته للسادة النواب بالمجلس رئيسا وأعضاء أن يرزقهم الله السداد والتوفيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في سبيل الاستقرار والتنمية وإحراز التقدم الاقتصادي والحفاظ على مقدرات الشعب المصري العظيم

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