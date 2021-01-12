حنفي الجبالي مرشح "دعم مصر" لرئاسة النواب

استقر ائتلاف الأغلبية داخل مجلس النواب على ترشيح النائب المستشار حنفي الجبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، على منصب رئيس مجلس النواب.





وبدء نواب حزب مستقبل وطن داخل المجلس في توجيه النواب الانتخابي الجبالي، ورفض ترشيح علي عبدالعال رئيس المجلس السابق.





وكان قد بدأ مجلس النواب، منذ قليل، أولى جلسات برلمان 2021، وذلك بناءً على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد؛ حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.





وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.





كما تلى في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى ( جولة الإعادة ) في انتخابات.مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب.



