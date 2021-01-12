تعرف على الاستعدادات النهائية قبل انطلاق مونديال كرة اليد غدا (فيديو)

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:40 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكدت ندى مجاهد، عضو لجنة الاتصال والبث التليفزيوني ببطولة العالم بكرة اليد، أن عمليات وصول المنتخبات المشاركة مستمرة حتى اليوم الأخير قبل البطولة، مشيرة إلى أن النسخة الأصلية من كأس العالم لكرة اليد ستصل بصحبة منتخب الدنمارك.

وأوضحت "ندى" خلال لقاء عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الثلاثاء، أن اليوم سيشهد وصول 12 منتخبًا، من ضمنهم منتخب الدنمارك حامل لقب كأس العالم الأخيرة، أن البطولة ستقام وسط تحدى كبير من الدولة المصرية وهى جائحة كورونا، موضحة أن القناة التي ستقوم بنقل البطولة هي أون تايم سبورت 3، بالإضافة إلى قنوات أوروبية حصلت على البث، مضيفة أن المنتخب الوطني وصل بالفعل البارحة للمقر الوطني لفندق الإقامة، حيث إنه كان متواجد في فندق أخر، لافتة: "المنتخب هيجري المسحة بالليل النهاردة علشان النتيجة تطلع صباحا قبل مباراتهم مع تشيلي".

وأشارت إلى أن جميع المنتخبات ستجرى لهم المسحات، مضيفة إلى أن هناك 8 إلى 9 منتخبات وصلوا إلى مصر، وبعد حفل الافتتاح سيتم وصول جميع المنتخبات، معقبًا: "هناك صالتين جدد، لاستضافة البطولة، بينهم صالة العاصمة الإدارية الجديدة داخل المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى".
https://www.youtube.com/watch?v=4oVksbwkoS0

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