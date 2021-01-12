ضبط 125 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:36 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عنصرين من العناصر الإجرامية - مقيمان بدائرة قسم شرطة مطروح، تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن مطروح، تم إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم، وعُثر بحوزتهما على (125 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول)، وبمواجهتها إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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