النائبة فريدة الشوباشي والأعضاء المعاونين يؤدون اليمين الدستورية بمجلس النواب

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أدت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الإفتتاحية لمجلس النواب، والأعضاء المعاونين لها النائبة فاطمة سليم، النائب أبانوب عزت، اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب.



جاء نص اليمين كالآتي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".



وكانت قد بدأ مجلس النواب، منذ قليل، أولي جلسات برلمان 2021، وذلك بناءًا على قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للإنعقاد، حيث تشهد الجلسة الإفتتاحية لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، أداء الأعضاء اليمين الدستورية، بالإضافة إلي إجراءات انتخابات رئيس ووكيلي المجلس.



- وبدأت الجلسة الافتتاحية بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية "رقم 5 " لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور.الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني.



كما تلي في مستهل الجلسة، القرار رقم 89 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى (جولة الإعادة) في انتخابات.مجلس النواب، و90 لسنه 2020 بإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الثانية ( جولة الإعادة ) في انتخابات مجلس النواب.

