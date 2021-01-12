عاجل.. عودة الرحلات الجوية بين مصر وقطر بعد توقفها 3 سنوات

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:34 ص
بوابة الفجر
مارينا بشارة

أعلن المهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، أن مصر رفعت اليوم الثلاثاء، الحظر الجوى الذى فرضته على رحلات شركات الطيران القطرية إلى مصر وفتح المجال الجوى، واستئناف الرحلات بعد توقفها 3 سنوات.
 
وقال نوير: بعد قرار رفع الحظر يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية، وكذلك الشركات الخاصة استئناف الحركة الجوية في مطارات الدولتين، وإرسال جداول تشغيل الرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطرية للموافقة عليها، خاصة بعد أن أعلنت سلطة الطيران المدني المصري إنهاء الحظر الجوي المفروض، والسماح للطائرات القطرية بالمرور في مجالها الجوي

وقالت مصادر ملاحية، إنه مع ساعات الصباح الأولى، اليوم الثلاثاء، تم السماح بعبور الطائرات القطرية الأجواء المصرية، واضافت ان طائرات الخطوط القطرية وصلت لها التعليمات ومنها من عبر الأجواء المصرية أثناء رحلاته، مشيرة إلى أن القرار يشمل هبوط الطائرات أيضا فى حالات الطوارئ.

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