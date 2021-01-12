صحة الدقهلية.. فرق العزل المنزلي بالدقهلية مرت على 30 حالة كورونا و 1000 حالة بالإتصال التليفوني

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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأنه تم تشكيل فرق زيارات عزل منزلي وفرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية لمتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.



واشار مكي الى انه تم المرور اليوم على حوالي 30 حالة مشتبهه ب 4 إدارات صحية (دكرنس، المنزلة، بلقاس، طلخا)حيث تتم المتابعة الدورية للحالات طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة كما تم متابعة اكثر من 1000 حالة عن طريق الاتصال التليفوني.



جاء ذلك في اطار بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة.



الجدير بالذكر انه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق اتصال تليفوني و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة.