ياسمين الخطيب تعاني من مشاكل في عينيها وطبيبها المعالج يأمرها بذلك

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 11:32 ص
هبة أحمد

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، أنها أصيبت بألم شديد في عينيها، وأن ذلك سيمنعها من التواصل مع جمهورها لفترة، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

كتبت ياسمين الخطيب منشورًا قالت فيه:"ده آخر بوست هكتبه حتى يأذن الله، أنا ممنوعة تمامًا، بأمر طبيب العيون من النظر لشاشة الموبايل أو تعريض عيوني للضوء بشكل عام".

وأضافت ياسمين الخطيب:"الأصعب إني أود الآن أن أبكي، لكني ممنوعة أيضًا من البكاء، ولابسة نظارة شمس بالليل زي الست أم كلثوم والسيد فيفتي سنت، وشكرًا مقدمًا على كل السلامات والأمنيات الطيبة".

وفي سياق آخر، أعلنت ياسمين الخطيب مؤخرًا عن خوضها تجربة التمثيل من خلال فيلم "طلعت حرب 2"، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والفيلم من إخراج مجدي أحمد علي، بطولة محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، منة فضالي، أحمد مجدي، ميدو عادل، شريف دسوقي.

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